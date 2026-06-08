İlayda ile Mehmet'in mutlu günü

Gamze ve Rifat Hekimoğlu çiftinin oğulları Mehmet Ertuğ ile Melek ve Yılmaz Devret çiftinin kızları İlayda için İkonia Garden Düğün Merkezi’nde gerçekleştirilen törene çok sayıda davetli katıldı. Ailelerin yakınları, dostları ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği düğünde genç çift, mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Hekimoğlu ve Devret aileleri de çocuklarının bu özel gününe tanıklık etmenin gurur ve sevincini yaşarken, genç çiftin bir ömür boyu huzur ve mutluluk içinde yaşamaları temennisinde bulundu.

Genç çiftin nikâhını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı. Nikâh şahitliklerini ise Konya Valisi İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Selçuk Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yılmaz ile aile büyükleri ve protokol üyeleri yaptı.

Nikâh töreninde konuşan Başkan Altay, evliliğin sağlam bir toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak genç çifte iki cihan saadeti diledi. Vali Akın ise yaptığı konuşmada, “Allah bu iki güzel insanın birlikteliğini daim eylesin. Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tören boyunca davetlilerin tebriklerini kabul eden İlayda ve Mehmet çifti, bu anlamlı günün sevincini aileleri ve dostlarıyla paylaştı. Hekimoğlu ve Devret ailelerini yalnız bırakmayan davetliler, genç çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Geleneksel Konya yemeği ikramının ardından düğün programı sona erdi.