Konya'da bu saatler arasında o yol, trafiğe kapalı olacak!
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Konya'da iki noktada yol daraltma-yapım çalışması yapılacağını duyurdu.
AKOM’un yaptığı açıklamaya göre 8 Haziran Pazartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yol bakım onarım çalışması nedeniyle yol daraltma yapılacak.
Yol daraltma, Dutlu Caddesi üzeri Antalya Çevre Yolu Caddesi kavşağı ile Tavus Baba arasında gereçkleştirilecek.
Yetkililer, bu güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli olmalarını ve mümkünse alternatif yolları tercih etmelerini önemle rica etti.