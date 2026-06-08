  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bu saatler arasında o yol, trafiğe kapalı olacak!

Konya'da bu saatler arasında o yol, trafiğe kapalı olacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Konya'da iki noktada yol daraltma-yapım çalışması yapılacağını duyurdu.

Konya'da bu saatler arasında o yol, trafiğe kapalı olacak!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

AKOM’un yaptığı açıklamaya göre 8 Haziran Pazartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yol bakım onarım çalışması nedeniyle yol daraltma yapılacak.

Yol daraltma, Dutlu Caddesi üzeri Antalya Çevre Yolu Caddesi kavşağı ile Tavus Baba arasında gereçkleştirilecek.

Yetkililer, bu güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli olmalarını ve mümkünse alternatif yolları tercih etmelerini önemle rica etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da kesintisiz gök gürültülü sağanak yağmur alarmı! İşte 5 günlük korkutan rapor
Konya'da kesintisiz gök gürültülü sağanak yağmur alarmı! İşte 5 günlük korkutan rapor
Milletvekili Baykan'dan Konya vurgusu
Milletvekili Baykan’dan Konya vurgusu
Konya'da korkutan yangın: Depo ve garaj küle döndü
Konya'da korkutan yangın: Depo ve garaj küle döndü
Konya'da tiyatro festivali coşkusu sürüyor
Konya’da tiyatro festivali coşkusu sürüyor
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Haziran Pazartesi günü
Konya Türkiye birincisi oldu
Konya Türkiye birincisi oldu