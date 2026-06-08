Dünya Kupası'nda 11 ülke 'sıfır' çekti

Genel klasmanda Brezilya, 247 puanla lider durumda bulunurken Almanya 225 puanla ikinci, Arjantin ise 158 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 96 yıllık tarihine bakıldığında, organizasyona şu ana kadar 80 ülke katıldı. Dünya Kupalarında 114 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Brezilya, genel klasmanda 247 puanla lider konumda. Kupalarda 112 maç yapan takipçisi Almanya ise 225 puana sahip. Katar 2022 şampiyonu Arjantin, 88 maçta elde ettiği 47 galibiyet ve 158 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 10 maç yaptı

Bu yıla kadar Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, organizasyonda 10 maça çıktı. A Milli Takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan elde etti.

En çok maç yapan Brezilya

Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım ünvanını elinde tutuyor. "Sambacılar", Dünya Kupası'nda bugüne dek 114 maç yaptı. Almanya 112, Arjantin 88, İtalya 83, İngiltere 74, Fransa 73 ve İspanya 67 maçla Brezilya'yı izledi.

11 ülkenin puanı yok

Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 11'i, bu organizasyonda puan alamadı. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama, El Salvador ve Katar, organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti. Bu ülkeler içinde Kanada ve El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer defa bu organizasyonda yer aldı.

4 ülke gol sevinci yaşayamadı

Dünya Kupalarında 4 ülke, gol atmayı başaramadı. Kupada gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.