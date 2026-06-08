Konyaspor'dan Ankara çıkarması

Konyasporlu yöneticiler, TFF Genel Kurulu'na katıldı

Konyaspor'dan Ankara çıkarması
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da geniş katılımlı bir otelde gerçekleştirildi.
  • Toplantıda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Yönetim ve Denetleme Kurulu oy birliğiyle hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
  • Konyaspor'u temsilen İkinci Başkan Ali Kaya, Başkan Vekilleri Lütfi Can Başaran, Yunus Derebağ ve Targun Polat genel kurula katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı. Ankara’daki bir otelde düzenlenen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 3. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Altınkaya, A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, FIFA ve UEFA temsilcileri, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Raporların okunması ve gündem maddelerinin görüşülmesinin sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, toplantıya katılan delegeler tarafından hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi. Konyasporlu yöneticiler de genel kurula katıldı. İkinci Başkan Ali Kaya, Başkan Vekillerinden Lütfi Can Başaran, Yunus Derebağ ve Targun Polat, toplantıda Konyaspor'u temsil etti. 

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