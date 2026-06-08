Konya'daki vahşette kadın yaşam mücadelesi veriyor!
Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor.
Haberin Özeti
- • Konya Karatay'da geçtiğimiz Cuma günü Ali Sarıkaya (64), boşanma aşamasındaki eşi Yüksel S.'yi (50) işe giderken silahla vurdu.
- • Saldırgan Ali Sarıkaya olay yerinden kaçtığı sırada intihar ederken, ağır yaralanan Yüksel S. hastaneye kaldırıldı.
- • Yoğun bakımda tedavisi süren Yüksel S.'nin Konya Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesi verdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 07.30 sıralarında merkez Konya Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel S. (50), cadde üzerindeki evinden çıkararak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu. Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtığı sırada intihar etti.
Olayda ağır yaralanan Yüksel S.'nin Konya Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Yüksel S.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.