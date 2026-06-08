Konya'daki üniversite Türkiye'de ilklere yükseldi

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Scopus verilerine göre Türkiye'deki üniversiteler arasında Q1 yayın oranında 11. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Scopus SciVal verileri esas alınarak hazırlanan "2025 Yılı Scopus Q1 Yayın Oranında En İyi 100 Üniversite" listesinde KTÜN, nitelikli yayın performansıyla göz doldurdu. Makale ve derleme makale (Article + Review) kategorisinde üniversitenin toplam 396 yayınının 262'si Q1 kategorisindeki dergilerde yayımlandı. Bu kapsamda KTÜN'ün Q1 yayın oranı yüzde 66,16 olarak hesaplandı.

Sadece Article (Makale) kategorisindeki veriler dikkate alındığında ise KTÜN’ün 385 yayınının 253'ünün Q1 kategorisindeki dergilerde yayımlandığı görüldü. Buna göre üniversitenin bu kategorideki Q1 yayın oranı ise yüzde 65,71 olarak kaydedildi.Bilimsel yayınların niteliğini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olan Q1 yayın oranı, akademik çalışmaların uluslararası etki düzeyi yüksek dergilerde yayımlanma başarısını gösteriyor.

KTÜN’ün listede 11. sırada yer alması, üniversitenin araştırma odaklı akademik üretim gücünü ve uluslararası yayın performansını ortaya koyan önemli bir gösterge olarak ifade ediliyor. Yine Scopus tarafından hazırlanan 2024 ve 2025 yılına ait Q1 ve Q2 dergilerindeki yayın oranları dikkate alındığında KTÜN, %91,3’lük oranla 208 üniversite arasından 9. sırada yer alıyor. KTÜN, araştırma kapasitesini güçlendirmeye ve nitelikli bilimsel yayınlarla akademik üretime katkı sunuyor.

