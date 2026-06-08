Konyalılar o saate dikkat edin! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden alınan verilere göre, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Konya'nın güneybatı ilçeleri dahil olmak üzere Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Konya'nın güneybatı ilçelerinde (Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Yalıhüyük) etkisini gösterecek olan kuvvetli yağışlar, saat 14.00'de başlayarak 20.00'ye kadar etkisini gösterecek.

Yetkililer vatandaşı; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.