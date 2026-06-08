Konya'da kesintisiz gök gürültülü sağanak yağmur alarmı! İşte 5 günlük korkutan rapor

Konya'da Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz sıcaklıkları kendini göstermeye başladı.

Hafta boyunca etkisini gösterecek olan sıcak hava ve yükselen nem oranı beraberinde gök gürültülü ve sağanak yağışı getirecek.

Kentte kesintisiz sürecek olan yaz yağmurlarına karşı vatandaşın tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji, kent için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı:

8 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar cumaya kadar devam edecek. Haftanın ilk günü hava Konya'da, 19∘C'den 30∘C'ye kadar çıkacak. Nem oranı %25 - %62 arasında seyredecek. Gün içinde poyraz esintisi görülecek.

9 Haziran Salı günü pazartesi gününe yakın seyredecek. Termometreler 18∘C'den 29∘C'ye tırmanacak. Nem oranı pazartesi ile aynı olacak. Karayel esintisi hakim olacak.

10 Haziran Çarşamba en düşük sıcaklık 17∘C'yi gösterirken en yüksek sıcaklık 26∘C olacak. Nem oranı en düşük %35, en yüksek %73 arasında değişirken, rüzgar saatte 12 km hızında esecek.

11 Haziran Perşembe günü yükselen nem oranı ile birlikte oldukça bunaltıcı bir hava görülecek. Sıcaklıklar 15∘C'den 29∘C'ye tırmanacak. Nem oranı %28'den %81'e kadar çıkacak. olması bekleniyor. Gün içinde esecek olan poyraz bir nebze havayı serinletecek.

12 Haziran Cuma, haftanın sonuna yaklaşırken gök gürültü sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Termometreler 16∘C'den 30∘C'ye çıkacak. Nem oranı %22- %52 arasında seyretmesi öngörülüyor.