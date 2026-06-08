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Konya'da korkutan yangın: Depo ve garaj küle döndü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında garaj ve depo büyük zarar gördü

Konya'da korkutan yangın: Depo ve garaj küle döndü
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde N.G.'ye ait garaj ve depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
  • Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin yakındaki evlere sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı.
  • Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, garaj ve depo olarak kullanılan yapıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde N.G'ye ait garaj ve depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin farkına varan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kurucuova, Yeşildağ ve Beyşehir'den itfaiye ekiplerinin yanı sıra Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden de ekipler sevk edildi.

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Konya'da korkutan yangın: Depo ve garaj küle döndü

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında garaj ve depo olarak kullanılan yapıda büyük çapta hasar meydana geldi.

AA

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