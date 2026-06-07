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Konya'da 6'ncı kattan düşen çocuğun durumu ağır

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşen Elif Zümra M. (11), ağır yaralandı.

Konya'da 6'ncı kattan düşen çocuğun durumu ağır
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak’ta bir evde meydana geldi. Elif Zümra M., ailesi evde bulunduğu sırada, belirlenemeyen nedenle pencereden düştü. 

Konya'da 6'ncı kattan düşen çocuğun durumu ağır

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elif Zümra M., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Elif Zümra, buradaki müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. 

DHA

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