Destici, yeniden BBP Genel Başkanlığı'na seçildi

BBP 13'üncü Olağan Kurultayı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kurultayda divan kurulu oylanarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, salondakilere hitap etti. Destici, sadece siyasi bir kurultay yapmadıklarını, mili iradeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını söyleyerek, "Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı daha fazla kavga, kutuplaşma ve öfke değil; Türkiye'nin ihtiyacı daha çok bağıranlar değil; daha sağlam duranlardır. Büyük Birlik; sağlam duranların yıkılmaz kalesidir. Onun için diyoruz ki endişeye yer yok. Onurlu yarınlar Büyük Birlik ile gelecek" dedi.

‘ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR AHLAK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA’

Güç ve yetkinin kötüye kullanılması konusunda da ülkede olumsuz örnekler görüldüğünü belirten Destici, "Hemen her gün belediyelerle ilgili yolsuzluk, ahlaksızlık ve istismar dolu suçların yer aldığı hadiselere şahit oluyoruz. Medyadaki yığın yığın haberleri siz de takip ediyorsunuz. Yargı süreçleri devam ettiğinden detaya girmeyeceğim. Ancak şunu söylemek zorundayım; şahit olduğumuz çürüme, yozlaşma ve seviyesizlik gösteriyor ki ülkemiz büyük bir ahlak kriziyle karşı karşıyadır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu böyle gitmez ve gitmeyecek. Çünkü biz müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ, YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultayda Mustafa Destici, güven tazeleyerek yeniden genel başkanlığa seçildi. Tek aday Destici, kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması gerçekleştiren Genel Başkan Mustafa Destici, delegelere ve partililere gösterdikleri irade ve güven için teşekkür ederek, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizdiği çizgide, ilkeli ve temiz siyaset anlayışıyla Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

