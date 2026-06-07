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Konya-Antalya sınırında kartpostallık manzara

Antalya ve Konya sınırında, Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan ve 'Antalya'nın Alpleri' olarak anılan Eğrigöl Yaylası, aynı anda hem kışın izlerini hem de yaz mevsiminin renklerini bir arada sergiliyor.

Konya-Antalya sınırında kartpostallık manzara
AA
AAAnadolu Ajansı
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Konya-Antalya sınırında kartpostallık manzara

Antalya ile Konya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Eğrigöl Yaylası, berrak gölü, zirvelerdeki kar örtüsü ve zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarının gelişiyle yayla adeta doğal bir tabloya dönüşerek görsel bir şölen sunuyor.

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Konya-Antalya sınırında kartpostallık manzara

Kıvrılarak göle ulaşan menderesler arasında açan rengarenk çiçekler, yüksek kesimlerdeki kar örtüsüyle birleşerek eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

AA

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