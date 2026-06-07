Beyşehir'de balıkçı işletmeleri denetlendi

Beyşehir İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Denetimler hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelerine yer verildi.

“Göl etrafında bulunan karaya çıkış noktaları ve sazlık alanlar denetlenmiş, göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı ve ağ atılıp atılmadığı kontrol edilmiştir. Perakende balık satış iş yerleri ve su ürünleri işleme tesisleri denetlenmiş ve menşe belge kontrolü yapılmıştır.

Sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanabilmesi için, ilçe müdürlüğümüzce denetim ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.”