Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 8 Haziran Pazartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 8 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
08.06.2026 08:30 - 08.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|GÖRÇEM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|İBNİ SİNA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|ÖMER TOPUZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SULUSELVİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOCACİHAN MAHALLESİ
|CİHAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BEDRETTİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BENGİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BURAKBEY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BÜŞRA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|İBNİSİNA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|MELİH Sokak
08.06.2026 09:00 - 08.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|BİRCANLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|DR.SADIK AHMET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|FEHİME Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|FULDA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|GÜLYÜZLÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|MİZAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|SIDKI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|SİYAHGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|TEKİNÖZLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|TOPBAŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAHALLESİ
|VEYSEL KARANİ Caddesi
08.06.2026 13:00 - 08.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|İKDAM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|HAKKI ÖZÇİMİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|İLHAM Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
08.06.2026 09:00 - 08.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23416. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23466. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|23470. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|GÜZELKILINÇ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATUNSARAY MAHALLESİ
|HATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
08.06.2026 09:00 - 08.06.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ABDULLAH BOSNEVİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AÇIK ÇEŞME Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AÇILAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ADALHAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AĞIDUDU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AHADİYET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AKIN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AKSU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ANLATIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|APAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|APALI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ARALI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ARICIOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AŞIK VEYSEL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AVUÇ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AYHAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|AZAMİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BAHÇEKAPI SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BALIKHİSAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BALKON Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BARAJ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BAŞÇAVUŞ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BATIRIK SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BELKAŞ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BENGİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BERAT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BEYAZTAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BİRDEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BUKET SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BURAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|CAİZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|CÖNK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÇADIRÇEŞME Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÇARE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÇATALKUYU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÇATALOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÇERKEZZADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|DEMİRÜSTÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|DOLULAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|GÖZÖNÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|GÜLENAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|GÜRBİLEK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|HAKİM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|HALİL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|HALKA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|HARMANDÜZÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|HARMANYERİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|HASIL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|HASIR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|KARAYEL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|KILINÇYOLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|KIVAMLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|KUDRETLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|LAVANTA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|MERHALE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|NERİMAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|OKUMUŞLAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÖZSEZGİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|PARLAYANLAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|SALAH Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|SARDUNYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|SARIBAŞLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|SİCİM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞADAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT CANER ÇELİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT CEM AHMEY KAYA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT ERDAL ÖZÇELİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT İBRAHİM ERTEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT MUSTAFA KOÇOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT VELİ ACAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT YAŞAR ZENGİ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ŞEHİT YUSUF KIZMAZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|TAYYARLAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|TOLULAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ULVİ SULTAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÜLFET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|VİSAL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|YAZIKONAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|YEŞİL BURSA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|YEŞİLÇEŞME Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|YÜKSEK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ZİLKADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ZİNNUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ZÜBEYİR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|AK TOPRAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|CÖNK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|FAZLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|VAROL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|ALTINOLUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|SARAÇOĞLU Caddesi
08.06.2026 09:30 - 08.06.2026 14:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20853. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20857. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20873. Sokak
08.06.2026 13:30 - 08.06.2026 16:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|AKKUYUCAK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|AKTUTAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|BEDREDDİN YAMAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|FAYDA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|PEHLİVAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET ECE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|TAKI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|YOLGEÇEN Sokak