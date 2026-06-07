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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 8 Haziran Pazartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 8 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 8 Haziran Pazartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

08.06.2026 08:30 - 08.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİGÖRÇEM Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİİBNİ SİNA Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİÖMER TOPUZ Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSULUSELVİ Sokak 
KONYASELÇUKLUHOCACİHAN MAHALLESİCİHAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBEDRETTİN Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBENGİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBURAKBEY Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBÜŞRA Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİİBNİSİNA Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİMELİH Sokak 
08.06.2026 09:00 - 08.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİBİRCANLI Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİDR.SADIK AHMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİFEHİME Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİFULDA Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİGÜLYÜZLÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİMİZAN Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİSIDKI Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİSİYAHGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİTEKİNÖZLER Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİTOPBAŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUSANCAK MAHALLESİVEYSEL KARANİ Caddesi 
08.06.2026 13:00 - 08.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİİKDAM Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİHAKKI ÖZÇİMİ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİİLHAM Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

08.06.2026 09:00 - 08.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23416. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23466. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23470. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİGÜZELKILINÇ Caddesi 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİHATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

08.06.2026 09:00 - 08.06.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİ  
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİ  
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİ  
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİABDULLAH BOSNEVİ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAÇIK ÇEŞME Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAÇILAN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİADALHAN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAĞIDUDU Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAHADİYET Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAKIN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAKSU Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİANLATIM Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAPAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAPALI Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİARALI Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİARICIOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAŞIK VEYSEL Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAVUÇ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAYHAN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİAZAMİ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBAHÇEKAPI SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBALIKHİSAR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBALKON Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBARAJ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBAŞÇAVUŞ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBATIRIK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBELKAŞ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBENGİ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBERAT Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBEYAZTAŞ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBİRDEN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBUKET SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBURAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİCAİZ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİCÖNK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÇADIRÇEŞME Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÇARE Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÇATALKUYU Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÇATALOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÇERKEZZADE Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİDEMİRÜSTÜ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİDOLULAR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİGÖZÖNÜ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİGÜLENAY Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİGÜRBİLEK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİHAKİM Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİHALİL Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİHALKA Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİHARMANDÜZÜ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİHARMANYERİ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİHASIL Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİHASIR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİKARAYEL Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİKILINÇYOLU Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİKIVAMLI Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİKUDRETLİ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİLAVANTA Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİMERHALE Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİNERİMAN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİOKUMUŞLAR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÖZSEZGİN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİPARLAYANLAR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİSALAH Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİSARDUNYA Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİSARIBAŞLI Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİSİCİM Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞADAN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT CANER ÇELİK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT CEM AHMEY KAYA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT ERDAL ÖZÇELİK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT İBRAHİM ERTEN Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT MUSTAFA KOÇOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT VELİ ACAR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT YAŞAR ZENGİ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİŞEHİT YUSUF KIZMAZ Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİTAYYARLAR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİTOLULAR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİULVİ SULTAN Caddesi 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÜLFET Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİVİSAL Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİYAZIKONAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİYEŞİL BURSA Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİYEŞİLÇEŞME Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİYÜKSEK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİZİLKADE Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİZİNNUR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİZÜBEYİR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİAK TOPRAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİCÖNK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİFAZLI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİVAROL Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİALTINOLUK Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİSARAÇOĞLU Caddesi 
08.06.2026 09:30 - 08.06.2026 14:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20853. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20857. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20873. Sokak 
08.06.2026 13:30 - 08.06.2026 16:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİAKKUYUCAK Caddesi 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİAKTUTAN Caddesi 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİBEDREDDİN YAMAN Sokak 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİFAYDA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİPEHLİVAN Sokak 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİŞEHİT AHMET ECE Sokak 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİTAKI Sokak 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİYOLGEÇEN Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

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