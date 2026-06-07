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Konya'da bugün kimler vefat etti? 7 Haziran Pazar günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 7 Haziran Pazar günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 7 Haziran Pazar günü
Şerife KayaEditör
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