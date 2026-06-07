Konya'da bugün kimler vefat etti? 7 Haziran Pazar günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 7 Haziran Pazar günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
HAVVA KOÇ
SİLLE MEZARLIĞI
FATMA KARAHAN
ALİYENLER MEZARLIĞI
OSMAN ODABAŞI
KÜÇÜK MÜHSİNE MEZARLIĞI
MEVLÜT BOZDEMİR
YAĞBASAN MEZARLIĞI
ZELİHA VANLI
ARAPLAR MEZARLIĞI
MOHAMED ABDI JAMA
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
ABDULLAH COŞAR
ULUIRMAK MEZARLIĞI
HATİCE PEKKOÇ
MUSALLA MEZARLIĞI
HATİCE SAKLAYICI
MUSALLA MEZARLIĞI
NURULLAH AFAR
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
ALİ ŞAN GÜZELLER
ALİYENLER MEZARLIĞI
MEVLÜT ÜNLÜGÜLEÇ
YAZIR MEZARLIĞI
YUSUF ÇAL
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
OMAR ABDULBASIT KHUDHUR AL JABASH
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI