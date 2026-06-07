Alanya ile Konya ortak tarihte buluştu

Alanya Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kültürel mirası korumak, yaşatmak ve spor turizmini çeşitlendirmek amacıyla geleneksel hale getirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Doğa sporlarıyla buluşturan 12 kilometrelik orta derece zorlu ve keyifli parkurda Alanya, Konya ve Antalya’dan farklı yaş gruplarında 180 kişilik doğa ve tarih sever bir araya geldi. Kültürel belleği tazeleyen bu anlamlı yürüyüşte Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu, Şahin Ararat ve Hüseyin Güney de yer alarak katılımcıların heyecanına ortak oldu.

Duruca Gölü'nden Yenicepazar Yaylası'na tarih yolculuğu

Arkeolog Osman Yılmaz ve Antalya Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Başkanı (ADDK) Tuncer Koç’ un rehberliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca katılımcılar, bölgenin saklı kalmış güzelliklerini keşfederken, kadim kervan yolunun tarihi önemini uzmanından dinleme fırsatı buldu. Duruca Gölü – Gürlevik Pınarı – Yenicepazar Yaylası güzergahında uzanan rota boyunca doğaseverler, Alanya’nın yayla kültürünü ve tarihi dokusunu adımlayıp, unutulmaz bir gün geçirdi.

Sayan: “ Selçuklu'nun iki başkentini ortak tarihte buluşturduk”

Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, "Alanya ve Konya’nın ortak bir tarihi var. Her iki şehir de Selçuklu'ya başkentlik yapmış. Bu iki başkentin arasını Keykubat Göç ve Kervan Yolu ile birleştirelim istedik. Bunu da gerçekleştirdik ve bir protokol imzaladık. Bu tür organizasyonlarla bölgemizi, yaylalarımızı ve göllerimizi bir taraftan gelişmesi, bir taraftan temiz kalmasına sizlerle birlikte öncülük edeceğiz. Bu organizasyondaki ikram ve destekler için Alanya Belediyesi’ne, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’ a ve emeği geçen herkese teşekkür eder tüm katılımcıları tebrik ederim" dedi.

Koçak:" Atalarımızın izinde Sultan Keykubat'ın fetih yolundayız"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise Konya Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı olarak protokol imzaladıklarını ve bu güzel coğrafyayı tanıtmak, gündeme getirmek istediklerini belirterek " Atalarımızın geçtiği, göçtüğü yolları yeniden deneyimledik. Geçtiğimiz yolların bir kısmı Sultan Alaaddin Keykubat’ın ‘Fetih Yol’ ya da ‘Alanya Kışlık Başkenti’ olduğu için Alanya'ya gittiği yollar. Bizim için çok kıymetli bir proje " dedi.

Etkinlik, yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcıların doğa ve tarih dolu anıları paylaşması ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Yayla Şantiyesi' nde ikram yemeğiyle sona erdi.