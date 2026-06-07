Konyalılar, sıcak havada parklara akın etti

Sıcak hava ve hafta sonu tatilini değerlendiren Konyalılar parklara akın ederken, aileler mangal yapıp doğanın keyfini çıkardı oluşan yoğunluk dronla görüntülendi.

Konyalılar, sıcak havada parklara akın etti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Konyalılar, sıcak havada parklara akın etti

Konya'da sıcak hava ve hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, ekranlardan ve sosyal medyadan uzak kalmak için Karaaslan Hadimi Parkı ve piknik alanlarına akın etti. Mangal alanları ve süs havuzunda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar deniz bisikletleriyle gezintiye çıkarak keyifli anlar yaşadı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar sıcak havada serinlemeye çalışırken, çocuklar da park ve yeşil alanlarda doyasıya eğlendi. Piknik yapan aileler mangal yakarak hafta sonunun tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar yeşilliklerde voleybol oynayarak vakit geçirdi. Yeşil alanlarda oluşan yoğunluk ve süs havuzundaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

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Konyalılar, sıcak havada parklara akın etti

Vatandaşlar da hafta sonunu aileleriyle birlikte doğada geçirmenin kendilerine iyi geldiğini belirterek, yoğun şehir yaşamından ve dijital ekranlardan uzak kalmanın keyfini çıkardıklarını ifade etti.

İHA

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