Yazar Keskin'in yeni romanı okurla buluştu

Yazar Bülent Keskin'in yeni romanı 'BABA EFTİM', Post Yayınevi etiketiyle yayımlanarak okurlarla buluştu. Daha önce kaleme aldığı eserlerde dikkat çekici isimleri ve tarihi konuları roman kurgusuyla işleyen Keskin, yeni kitabında Türk Ortodokslarının ruhani lideri Baba Eftim'in hayatını ele aldı.

Yazar Keskin'in yeni romanı okurla buluştu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Yazar Bülent Keskin, romanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu memlekete bir ordu kadar hizmet etti” sözleriyle tanımladığı Baba Eftim’in Milli Mücadele dönemindeki faaliyetlerini, Fener Rum Patrikhanesi ile yaşadığı mücadeleyi ve Kıbrıs’ta Rumların Türklere yönelik girişimlerine karşı verdiği mücadeleyi anlattığını ifade etti.

Romanın, tarihi olayları akıcı ve anlaşılır bir dille ele aldığını belirten Keskin, okurların kitapta Baba Eftim hakkında bilinmeyen birçok detayı öğrenebileceğini söyledi. Keskin ayrıca kitabın arka kapağında yer alan ve Baba Eftim’e ait olduğunu belirttiği sözlerin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Baba Eftim’in sözlerinde, Milli Mücadele’nin dini değil bağımsızlık mücadelesi olduğuna dikkat çekildiği, Anadolu’da yaşayan Türk Ortodokslarının da Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin yanında yer aldığı vurgulanıyor. Açıklamada ayrıca, Türk milletinin tarih boyunca farklı inançlara gösterdiği hoşgörüye değinilirken, Fener Rum Patrikhanesi’nin Türk Ortodokslarının varlığını kabul etmediğine yönelik eleştiriler yer alıyor. 
 

Haber Merkezi

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