Vatandaşlar sordu başkan cevap verdi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programı, Seydiehir, Pınarbaşı Mahallesi Kahve Meydanında gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın, Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın’da katıldı. Seydişehir Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programda, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve ihtiyaçları tek tek dinlenerek yerinde çözüm önerileri konuşuldu. Vatandaşla doğrudan iletişim kurmayı önemsediklerini belirten Ustaoğlu, bu tür buluşmalarla ilçedeki ihtiyaç ve beklentileri daha yakından takip etme imkanı bulduklarını kaydetti.

HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTEYİZ

Seydişehir’de devam eden projeler ve planlanan belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Ustaoğlu, vatandaşlardan gelen sorularını yanıtladı. Başkan Ustaoğlu, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her zaman sahada ve vatandaşlarla birlikteyiz. Gece gündüz demeden hizmet üretmek için çalışıyoruz. Eğitimden spora, kültürden sanata, sosyal belediyecilik alanlarında hizmet üretiyoruz. Sorumluluk alanımızda bulunsun veya bulunmasın her alanda hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekleri yerine getirerek hep birlikte ortak akılla ilçemizi yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ise Başkan Ustaoğlu ile birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını Seydişehir için hep birlikte mesai harcadıklarını vatandaşlarla birlikte talep ve isteklerini el birliği ile birlikte çözmeye devam edeceklerini ifade etti. Programda Başkan Ustaoğlu ve Arın; mahalle sakinlerinin imar, fen işleri, temizlik, altyapı, kültürel ve sosyal hizmetler gibi konularda kendilerine iletilen tüm soruları tek tek cevaplarken programa katılan mahalle sakinlerine teşekkür ettiler.

