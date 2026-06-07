Adalet bakanlığı binlerce personel alacak!

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda personel alımı için süreç resmen başladı. Adaylar başvurularını 7 - 22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Adaylar, adliyelere gitmeden e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak.

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personelin branş ve kadro dağılımı da açıklandı. Açıklanan kadrolarda hangi alanda kaç personelin alınacağı duyuruldu.

Duyuruda, zabıt katibi: 5.259, infaz koruma memuru: 4.508, destek personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci): 1.300, mübaşir: 1.041, icra katibi: 900, koruma ve güvenlik görevlisi: 524, psikolog: 410, teknisyen ve tekniker: 322, büro personeli: 316, hemşire: 286, sosyal çalışmacı: 90 kişi alınacağı ifade edildi. Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

