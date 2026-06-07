Adalet bakanlığı binlerce personel alacak!
Adalet Bakanlığı'ndan personel alımına ilişkin resmi ilan yayımlandı. 2026 yılında adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin personel alınacak.
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda personel alımı için süreç resmen başladı. Adaylar başvurularını 7 - 22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Adaylar, adliyelere gitmeden e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak.
Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personelin branş ve kadro dağılımı da açıklandı. Açıklanan kadrolarda hangi alanda kaç personelin alınacağı duyuruldu.
Duyuruda, zabıt katibi: 5.259, infaz koruma memuru: 4.508, destek personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci): 1.300, mübaşir: 1.041, icra katibi: 900, koruma ve güvenlik görevlisi: 524, psikolog: 410, teknisyen ve tekniker: 322, büro personeli: 316, hemşire: 286, sosyal çalışmacı: 90 kişi alınacağı ifade edildi. Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.