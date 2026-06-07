Tarkan'ın ezan hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

Türk pop müziğinin ünlü ismi Tarkan, Ankara konseri sırasında ezan okunmaya başlayınca sahneye kısa bir ara verdi. Şarkıya başlamadan önce orkestrayı durduran sanatçının bu tavrı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tarkan'ın ezan hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Coşkulu kalabalığa konser veren Megastar, bir sonraki şarkıya geçiş yapmadan önce sahnede duraksadı ve orkestranın beklemesini istedi. Dinleyicilerine durumu açıklamak için mikrofonu eline alan Tarkan, "Şarkıya niye geçmiyorum biliyor musunuz? Galiba ezan okunacak şimdi de. Bir ara verelim, ezanı dinleyelim, bitsin. Sonra devam edelim mi?" ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın ezan hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

Sanatçının dinleyicilerle paylaştığı bu sözler ve ezana karşı gösterdiği hassasiyet, konser alanını dolduran binlerce hayranı tarafından uzun süre alkışlandı ve tezahüratlarla karşılık buldu.

Tarkan'ın ezan hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tarkan'ın Ankara konserinde ezana saygı amacıyla verdiği bu mola, kısa süre içinde sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi. Olay anına ait görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, Tarkan'ın sergilediği bu hassas tutumu takdir eden övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Haber Merkezi

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