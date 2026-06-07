Konya protokolünden Hüyük çıkarması

Konya protokolü, Hüyük’e çıkarma yaparak, gençlerle bir araya geldiler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Hüyük Tarım ve Gençlik Kampını ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Hüyük Belediye Başkanımız Sadık Sefer ve İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar, Hüyük Tarım ve Gençlik Kampımızı ziyaret ederek Kocaeli ve Kahramanmaraş’tan gelen gençlerimizle bir araya geldiler. Gençlerimizle samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaret kapsamında, yapılan selamlama ve motivasyon konuşmalarının ardından kampın en keyifli anlarından biri yaşandı. Hep birlikte mis kokulu çileklerin ilk hasadı yapılarak üretmenin, emeğin ve paylaşmanın mutluluğu yaşandı”.