Konya BŞ.'den transfer hamlesi

Basketbol 1. Lig’de mücadelesine yeni sezonda da devam edecek olan Konya Büyükşehir Belediyespor, transferde düğmeye bastı ve ilk imzalar atıldı. Sarı-siyahlı ekibimiz, iç transferde Enes Bayraktar ile yola devam ederken, uzun rotasyonunu Manisa Basket'ten transfer ettiği genç oyuncu Mustafa Faruk Yerkazanoğlu ile güçlendirdi.

Yeni sezona güçlü kadroyla girmek isteyen Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol, ilk transferini yaptı. Sarı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk transferlerini iç transferde Enes Bayraktar ile sözleşmesini 1 daha uzatırken, uzun pozisyonu için kadrosuna yeni isim ekledi. Konya Büyükşehir, son olarak Manisa Basket forması giyen 2004 doğumlu Mustafa Faruk Yerkazanoğlu‘nu renklerine bağladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Mustafa Faruk Yerkazanoğlu'na Konya BBSK forması altında başarılar bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz'' ifadelerine yer verildi.