Konya'da ekili araziler kontrol altında

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri il genelinde tarımsal üretim faaliyetlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda Konya'nın Akören ilçesinde ekili arazilerde kontroller gerçekleştirildi.

Konya'da ekili araziler kontrol altında
Şerife KayaEditör
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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri il genelinde tarımsal üretim faaliyetlerini yakından takip ediyor. Bu doğrultuda Akören ilçesinde ekili araziler kontrol edildi. 

Konya'da ekili araziler kontrol altında

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Denetim hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

“Akören İlçe Müdürümüz Seyit Ali Damkacı eşliğinde teknik personellerimiz tarafından hububat ve nohut ekili alanlarda arazi kontrolleri titizlikle sürdürülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ürün gelişimleri takip edilmekte ve olası zarar durumu yerinde incelenmektedir. Verimli ve kaliteli üretim için sahada üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.” 
 

Şerife Kaya

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