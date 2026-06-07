Bozkır'da Kur'an bülbüllerinden yeni başarı

Bozkır İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Aişe Kız Kur’an Kursu ve Tevfik Bilge Erkek Kur’an Kursu öğrencileri hafızlık imtihanında büyük bir başarıya imza attı. Sınava katılan 7 öğrenci tamamı hafızlık sınavını başarıyla geçerek hafızlık belgelerini almaya hak kazandı.

Uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecinin ardından elde edilen bu güzel netice sonrası hafızlar hocalarıyla birlikte Müftü Hakan Aksan'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kur’an-ı Kerim’i hıfz ederek gönüllerine nakşeden öğrencilerimizi azimleri, gayretleri ve disiplinli çalışmaları dolayısıyla tebrik eden müftümüz hafızlarımızla ayrı ayrı ilgilenerek hasbihal etti. Bozkır İlçe Müftülüğü olarak, öğrencilerimizin yetişmesinde büyük emek sarf eden kıymetli Kur’an kursu öğreticilerimize, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli velilerimize ve bu kutlu yolculukta katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbimizden, hafız öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim’in ahlakıyla ahlaklanan, vatanına, milletine ve ümmete faydalı bireyler olarak yetişmelerini niyaz ediyor; başarılarının hayatları boyunca daim olmasını temenni ediyoruz.

