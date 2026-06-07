Konyaspor'a Bazoer dopingi!

FIFA bu yaz Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na ve eleme mücadelelerine futbolcu gönderen kulüplere toplam 355 milyon dolar ödeme yapacağını taahhüt etti. FIFA, Dünya Kupası’na oyuncu gönderen kulüplere her gün yaklaşık 11 bin dolar ödeme yapacak. Bu tutar, turnuva başlamadan 10 gün önce başlayan kamp dönemini de kapsıyor. Program kapsamında ödemeler; oyuncu başına ve gün baz alınarak hesaplanıyor. Özetle, bir kulübün turnuvada ne kadar çok oyuncusu varsa ve bu oyuncular turnuvada ne kadar uzun süre kalırsa, kulübün elde edeceği gelir de o oranda artıyor.

Konyaspor da FIFA’nın ödülünden yararlanacak kulüpler arasında yer alıyor. Curaçao milli takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Bazoer, Konyaspor’a para kazandıracak. Curaçao ile grubun son maçını 25 Haziran’da oynayacak olan Bazoer yapılan hesaplama çerçevesinde günlük 11 bin euro’dan toplam 275 bin Euro tutarında bir rakamı Konyaspor’un kasasına sokacak. Yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi sona erecek olan ve yeni sezonun planlamasında yer almayan Bazoer böylelikle adeta bonservis kazandırarak takımdan ayrılmış oluyor. FIFA’nın Konyaspor’a ödeyeceği tutar güncel Euro/TL kuruyla yaklaşık 15 milyon TL’yi buluyor.