Her şey Konyasporumuz'un başarısı için

Konyaspor'da yeni oluşturulan Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine getirilen Tayfun Türkmen, yeni göreviyle ilgili açıklama yaptı

Her şey Konyasporumuz'un başarısı için
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Tümosan Konyaspor'da yeni oluşturulan Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine getirilen Tayfun Türkmen, yeni göreviyle ilgili açıklama yaptı. Tayfun Türkmen yaptığı açıklamada, “Sayın Başkanım Ömer Atiker ve Yönetim Kurulumuza sonsuz teşekkür ediyorum. Geçmişte Futbolcu ve Antrenör olarak hizmet etme onuruna eriştiğim Kulübüme şimdi ise Futbol Gelişim Direktörü görevi ile katkı vermeye gayret edeceğim. Her şey Konyaspor'umuzun başarısı ve güçlü yarınları için" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki futbol adamı, Konyaspor'da futbolculuk ve yardımcı antrenörlük, 1922 Konyaspor'da ise teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan ve camianın sevilen isimlerinden olan Türkmen, yeşil-beyazlı formayla 169 maça çıktı ve 33 gol kaydetti. 

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