Konyaspor'da Futbol Gelişim Direktörlüğü o isme emanet!

Konyaspor'da Futbol Gelişim Direktörlüğü birimi oluşturuldu. Bu koltuğa futbolun farklı kademelerinde önemli tecrübeler edinmiş olan Tayfun Türkmen getirildi. Türkmen, kulüpte Futbol Akademisi Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyordu. Konyaspor, altyapıdan yetişen oyuncularıın gelişimini daha etkin yönetmek, kiralık ve yatırım amaçlı farklı kulüplerde forma giyen futbolcuların performans takibini güçlendirmek ve Akademi ile A Takım arasındaki geçiş sürecini daha sistemli hale getirmek amacıyla Futbol Gelişim Direktörlüğü yapılanmasını hayata geçirdi.

Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine, futbolun farklı kademelerinde önemli tecrübeler edinmiş olan Tayfun Türkmen getirildi. Aralık'ta Konyaspor'da göreve başlayan Türkmen, kulüpte Futbol Akademisi Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyordu. Bu yapılanma kapsamında; akademide forma giyen oyuncuların gelişim süreçleri takip edilecek, kiralık ve yatırım amaçlı farklı kulüplerde forma giyen futbolcuların performansları analiz edilecek, A Takım ile altyapı arasında ortak bir futbol dili ve oyun anlayışı oluşturulacak, oyuncuların fiziksel, teknik, taktiksel ve mental gelişimleri değerlendirilecek, bireysel gelişim planları hazırlanacak, kulübün oyuncu gelişim stratejileri oluşturulacak.