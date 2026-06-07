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Konya'da 900 kilogramlık sentetik tehlike engellendi!

Konya'da polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu ham maddesi taşıyan şüpheli, trafikte durduğu esnada narkotik ekiplerince yapılan müdehaleyle yakalandı.

Konya'da 900 kilogramlık sentetik tehlike engellendi!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Konya'da Narkotik ekipleri, O.K.'nin kullandığı araçta 6 kilogram 'ADB-BUTİNİCA' adlı uyuşturucu hammaddesi ele geçirdi.
  • Ele geçirilen 6 kilogram hammaddeden yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği belirlendi.
  • Trafikte durdurulan şüpheli O.K., 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Uyuşturucu Kullanmak' suçlarından tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir aracın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, O.K.'nin kullandığı  araçla kente yüklü miktarda uyuşturucu hammaddesi sokulacağı tespit edildi.

TRAFİKTE DURDUĞU AN MÜDAHALE EDİLDİ

Şüpheli aracı adım adım izleyen narkotik ekipleri, Ankara Yolu üzerinde operasyon için düğmeye bastı. Araç trafiğinin durduğu esnada harekete geçen ekipler, aracın etrafını sardı. Silahlı müdahale ile şüphelinin herhangi bir hamle yapmasına veya kaçmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Konya'da uyuşturucuya geçit yok!
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Konya'da uyuşturucuya geçit yok!

Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 6 kilogram ağırlığında 'ADB-BUTİNİCA' adlı uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Emniyet yetkililerince yapılan teknik değerlendirmede; ele geçirilen 6 kilogramlık hammaddeden yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli O.K.emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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