Koçertaş'tan Konya'da istihdama katkılı açılış

Konya’da çelik yapılar alanında faaliyet gösterecek Koçertaş Gayrimenkul A.Ş.’nin yeni çelik konstrüksiyon üretim tesisi geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle açıldı. Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete giren tesisin açılışına 58 ve 59. Dönem Sanayi Bakanı Ali Coşkun, 57. Dönem Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kıdemli Albay Ramazan Aydın ile çok sayıda davetli katıldı. 2004 yılından beri faaliyet gösteren ve bugüne kadar 780 projeyi hayata geçiren Koçertaş Gayrimenkul A.Ş., yeni yatırımıyla üretim kapasitesini artırırken bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÜRETİME İSTİHDAMA VE EKONOMİYE KATKI SUNUYORUZ

Açılışta konuşan Koçertaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçer, yeni tesisin şirketin büyüme hedeflerinde önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bugün burada yalnızca bir fabrikanın açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz emek, yatırım, güven ve büyüme yolculuğumuzun önemli bir aşamasını taçlandırıyoruz. Bu tesis, üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra kalite, teknoloji ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından da önemli bir dönüm noktası olacak. Ülkemizin üretim gücüne, istihdamına ve ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Koçer, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışanlara, iş ortaklarına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

HER YATIRIM ÇOK KIYMETLİ

58 ve 59. Dönem Sanayi Bakanı Ali Coşkun da konuşmasında ekonomik şartların zorluğuna rağmen yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Coşkun, “Bugün yaşadığımız ekonomik ortamda yeni bir iş yeri açmak büyük bir cesaret işidir. Türkiye’nin üretim ve sanayi gücünü artıracak her yatırım çok kıymetlidir. Koçer ailesini bu yatırımlarından dolayı tebrik ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İstihdam sağlayan her yatırım ülkemiz için büyük değerdir” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesildi ve kurban kesimi gerçekleştirildi. Böylece Koçertaş Gayrimenkul A.Ş.’nin yeni çelik konstrüksiyon üretim tesisi resmen hizmete girdi.

Programın sonunda misafirlere Konya’ya özgü geleneksel düğün pilavı ikram edilirken, katılımcılar tesisi gezerek üretim süreçleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi edindi.