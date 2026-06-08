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Konya'nın İlçelerinde üretim alanlarına sıkı takip

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri saha kontrol ve denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kartay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha personeli tarafından ekili alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Konya'nın İlçelerinde üretim alanlarına sıkı takip
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri teknik personeli tarafından il genelinde akili araziler denetlenmeye devam ediyor. Denetimler kapsamında üreticiler bilgilendirilerek sürdürülebilir tarım hedefleniyor. 

Konya'nın İlçelerinde üretim alanlarına sıkı takip

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Kartay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü saha ekipleri tarafından ilçedeki üretim alanlarında denetim yapıldı. Denetim hakkında yapılan açıklamada, “Karatay İlçe Müdürlüğümüz teknik personelimizle sahadaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 

Konya'nın İlçelerinde üretim alanlarına sıkı takip

Bitkisel üretim alanlarında gerçekleştirdiğimiz arazi kontrolleri ve fenolojik gözlemler ile ürünlerin gelişim süreçlerini yakından takip ediyoruz. Üreticilerimize her aşamada rehberlik ederek, verimli ve sağlıklı üretimi destekliyoruz.”ifadelerine yer verildi. 

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