Ünlü şairin hatırası Karatay'da yaşatıldı

Şenlikte Karatay ve Meram okullarından öğrenciler şiirler okuyup gösteriler yaptı, meddah Osman Bozdemir çocuklarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 20. Cahit Zarifoğlu Çocuk Şenliği'ni "Her Çocuk Bir Dünyadır" temasıyla düzenledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel 20. Cahit Zarifoğlu Çocuk Şenliği, Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. “Her Çocuk Bir Dünyadır’ temasıyla gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, çeşitli etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Cahit Zarifoğlu’nun çocuk edebiyatına yaptığı katkıların vurgulandığı programda, Karatay Akabe İlkokulu ve Meram Yunus Emre İlkokulu öğrencileri şiirler okuyup çeşitli sahne gösterileri yaptı. Piyano dinletisinin de yer aldığı etkinlikte öğrenciler, performanslarıyla göz doldurdu.

Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Ailelerin de katıldığı yarışmalar da eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşandı.

Programda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, yazar ve meddah Osman Bozdemir çocuklarla bir araya gelerek meddah gösterisi gerçekleştirdi.

Bozdemir’in moderatörlüğünde düzenlenen yarışmalar, programa renk kattı.

EDEBİYATIMIZIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Etkinlikte konuşan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, şenliğin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek, Cahit Zarifoğlu’nun hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Yaramış ise konuşmasında Cahit Zarifoğlu’nun çocuk edebiyatındaki önemine değinerek, “Onu ne kadar çok okur ve tanırsak, eserlerinden o kadar fazla istifade ederiz. Eserleriyle hala aramızda yaşamaya devam ediyor.”şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Feyza Köseoğlu Darılmaz, Şair Cahit Zarifoğlu’nun “Böyle Ol Böyle Söyle” şiirinin dua bölümünü çocuklar ve katılımcılarla birlikte seslendirdi. Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren şenlikte Karatay Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.