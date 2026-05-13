Konya'daki okuldan cilt kanseri teşhisi için teknoloji odaklı çözüm!

Konya Meram Fen Lisesi'nin Virtual Biopsy projesi, cilt kanserinin erken teşhisi için yapay zeka destekli mobil platformuyla ikinciliği elde etti.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'nden Laboratuv-AR, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka ile uygun maliyetli fen deneyleri imkanı sunuyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle karmaşık fen deneylerini pahalı cihazlar yerine kağıt çıktıları, pet şişe gibi nesnelerle yapma imkanı sunan Laboratuv-AR projesi birincilik elde ederek Türkiye’yi Letonya’da düzenlenecek girişimcilik festivali GEN-E 2026’da temsil etme hakkı kazandı.Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen GençBizzTech 2026 Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, büyük final heyecanının ardından şampiyonlarını seçti.

472 takım arasından finale kalan 10 ekip, tarım, sağlık, eğitim, lojistik, afet teknolojileri gibi farklı alanlarda çözümler sunan projeleriyle jüri karşısına çıktı. Laboratuv-AR, Virtual Biopsy ve Agrogen dereceye girerek Türkiye’nin teknoloji serüvenine isimlerini yazdırdı.

TEKNOLOJİ ODAKLI ÇÖZÜMLER YARIŞTI

Yıl boyunca mentorlar eşliğinde projelerini geliştiren öğrenciler; yenilikçi girişimlerini gün boyu süren stant gezileri ve sahne sunumlarıyla paylaştı, iş dünyasından isimlere sundu.

Finalde ‘Yılın Projesi’ seçilen ‘Laboratuv-AR’ Türkiye’yi temsil etmek üzere Letonya’da düzenlenecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali GEN-E 2026’ya katılma hakkı kazandı. Genç girişimciler, projelerini uluslararası arenada tanıtarak küresel ekosistemle buluşma fırsatı elde edecek.

LABORATUV-AR PROJESİ, TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’DA TEMSİL EDECEK

Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen, fen deneylerini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle dijital ortama taşıyan ‘Laboratuv-AR’ projesi, Türkiye’de ve dünyada laboratuvar imkanı olmayan çocuklara hitap eden bir eğitim teknolojisi sunuyor. Artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka tabanlı mobil uygulama yolu ile öğrenciler, pahalı cihazlar veya tehlikeli kimyasallar yerine, kağıt çıktıları veya pet şişe gibi nesneleri kullanarak karmaşık fen deneylerini dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve görsel tanımlama yaparak deneyler oluşturmalarına yardım eden bir yapay zeka asistanı barındıran uygulama, geleneksel yöntemlerin aksine; interaktiflik, ulaşılabilirlik ve yaygın kullanımı tek bir platformda birleştiriyor.

İKİNCİ OLAN VİRTUAL BİOPSY, CİLT KANSERİ İÇİN ERKEN TEŞHİS İMKANI SUNUYOR

Konya Meram Fen Lisesi öğrencilerinin, cilt lezyonlarını yapay zeka ile analiz ederek erken teşhise destek sağlayan ‘Virtual Biopsy’ projesi ikinciliği hanesine yazdırdı.

Proje, cilt kanserinin (melanom vb.) erken teşhisini herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen, yapay zeka destekli bir mobil sağlık platformu olarak fark yaratıyor. Kullanıcı, vücudunda riskli gördüğü lezyonun (ben, leke vb.) fotoğrafını telefon kamerasıyla çekerek uygulamaya yüklüyor.

Kullanıcıdan kişisel veriler ve klinik bilgiler içeren kısa bir anket doldurması isteniyor. Sistem, dermatolojide altın standart olan ABCDE kuralı (Asimetri, Sınır düzensizliği, Renk çeşitliliği, Çap ve Evrim) üzerinden görseli analiz ederek; düşük, orta veya yüksek risk seviyesini içeren bir skor sunuyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Kısacası cilt kanseri şüphesi taşıyan kişilerin hastaneye gitmeden önce hızlı, bilimsel ve güvenilir bir ön değerlendirme almasını sağlayarak, tedavi sürecine erken başlanmasına ve hayat kurtarılmasına yardımcı oluyor.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ALAN TARLASİST PROJESİ; TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR, ÇİFTÇİNİN ZARAR RİSKİNİ AZALTIYOR

Ordu Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Agrogen takımının, uydu verilerini yapay zeka ile birleştirerek çiftçilere kârlı üretim kararları sunan Tarlasist projesi ise yarışmayı üçüncülükle tamamladı. Proje, çiftçilerin akıllı telefonlarını birer dijital danışmana dönüştüren, veri odaklı bir tarım karar destek platformu olarak öne çıkıyor.

Proje, geleneksel yöntemlerle tarım yapan çiftçilerin karşılaştığı verimsizlik ve finansal riskleri, bilimsel verileri anlaşılır hale getirerek çözmeyi amaçlıyor. Çiftçilerin karmaşık bilimsel verileri (toprak değerleri, iklim verileri vb.) anlamlandırmasındaki zorluğu ortadan kaldırmayı amaçlayan Agrogen, 10 farklı veri kaynağını birleştirerek saniyeler içinde analiz sunuyor.

Tapu Kadastro verileriyle tam uyumlu olan uygulama okuma-yazma veya uygulama kullanımı kısıtlı olanlar için sesli asistan desteği de sağlıyor.