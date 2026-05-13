Konya'da hiçbir çocuk geride kalmayacak: 31 ilçede seferberlik

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın asırlardır engellerin sevgiyle, merhametle ve kardeşlikle aşıldığı kadim bir şehir olduğunu anımsatarak hiç kimsenin geride bırakılmadığı, herkesin eşit imkânlarla hayatın içerisinde yer alabildiği bir şehir anlayışı içerisinde olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar tarafından 31 ilçedeki özel öğrencilere materyal temini ve dağıtımını içeren protokolün imzaları atıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen program öncesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Özel Gençler Mehter Takımı mini bir konser verdi. Daha sonra Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Görme Engelliler Satranç Turnuvası’nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

İyilik İçin Atan Kalpler

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, imza töreninde yaptığı konuşmada, Konya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapanın bahtiyarlığını yaşadıklarını şu sözlerle belirtti:

“Biz çocuklarımızı, özel çocuklarımızı hak kavramı çerçevesinde eğitmeye çalışan bir zihniyetle hareket etmekteyiz. Bizim için önemli olan hakkı yerine teslim etmektir. Tam yine yerindeyiz. Mevlana Mesnevisinde adalet kavramından bahsederken ‘her şeyi yerinde bırakmak, her şeyi yerinde tutmaktır’ der. Biz de bu noktada hakkı yerinde tutmak adına eğitimle ilgili özel çocuklarımız için ne yapabilirsek bunu hem bu dünya hem ahir zaman için kendimiz için bir hayır vesilesi saymaktayız. Yol yürürken eskiler demişler ki: ‘Önce Refik, sonra Tarik.’ Çok şükür ki yolda bir ‘Refik'imiz olsa’ dediğimizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız: ‘Biz buradayız’ dediler. Onlarla beraber yürüyor olmaktan da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hala iyilik için atan kalpler var. Hala dünya daha güzel olsun, dünya ahiretin tarlası, burası daha güzel olsun ki orası da daha güzel olsun diye atan kalpler var. Destekleriniz için müteşekkiriz”

“Doğru destek İle Her Çocuk Potansiyelini Ortaya Koyar”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eğitimin, her insan için en temel hak olduğunun ve hiçbir çocuğun bu haktan mahrum bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının devamında insanı merkeze alan bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Altay, doğru destek ve imkanlarla fırsat eşitliği sağlanarak her çocuğun potansiyelini açığa çıkarabileceğine değindi.

Bu sorumluluk bilinciyle özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek ve imkânlarını artırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade eden Başkan Altay, öğrencilerin eğitim süreçlerinde kullanacağı materyallerin temini ve dağıtımını sağlayaklarını belirtti.

Dezavantajlı Bireyler Hayatın Her Alanında Yer Alacak

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, dezavantajlı vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmeleri için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Engelsiz Kent Konya vizyonumuzla; Erişilebilirlik Master Planı, Engelsiz Ulaşım, akülü araç şarj istasyonları ve Engelsiz Mobil Uygulamasıyla şehir hayatını daha yaşanabilir ve erişilebilir hale getiriyoruz. KonyaKart kapsamında dezavantajlı kardeşlerimizin şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmasını sağlıyor; su faturalarında uyguladığımız indirimlerle temel yaşam giderlerine destek oluyoruz.

Evde destek hizmetlerimiz ile medikal bakım ve destek hizmetlerini vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyoruz. Özel Genç KOMEK, Özel Gençler Mehter Takımı ve Özel Gençler Bando Takımı ile dezavantajlı gençlerimizin eğitim, sanat ve sosyal hayatta daha aktif yer almalarını destekliyoruz.

İşaret dili eğitimlerinden EKPSS hazırlık kurslarına, spor kulüplerimize verdiğimiz desteklerden kültür ve farkındalık programlarına kadar her alanda; dezavantajlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. İŞKUR iş birliğiyle Engelsiz Konya Mobil Uygulaması üzerinden düzenli olarak istihdam ilanları paylaşarak kardeşlerimizin iş hayatına katılımını destekliyoruz.

Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Vefa Timi Projemizle ise yaşlı, engelli ve sosyal destek ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza düzenli ziyaretler gerçekleştirerek yerinde destek anlayışını daha da güçlendireceğiz. Yürütülen bu faaliyetler kapsamında 2025 yılı içerisinde 12 bin 500 hemşehrimize doğrudan ulaştık.

Engelli Destek Merkezimiz ise 2025 yılı içerisinde geniş bir yelpazede 180 bin hemşehrimize katkı sağladı. Bu güçlü hizmet altyapısının bir yansıması olarak, bu yıl Engelliler Haftası kapsamında ise Engelsiz Şölen, Empati Parkuru, şehir gezisi, doğa yürüyüşü ve VR Deneyim Alanı gibi etkinliklerle farkındalık ve katılımı güçlendiren kapsamlı bir programı da hayata geçirdik.”

Özel Misafirlere Konya'nın Kültürel Değerleri Tanıtıldı

Özel gereksinimli öğrencilerin, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve Konya’nın kültürel değerlerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezi programında Tropikal Kelebekler Bahçesi ile Büyükşehir Taş Bina’yı ziyaret eden özel misafirler, Başkanı Altay ile de bir araya geldi.