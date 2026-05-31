Konya'daki bu medrese görenleri renkleriyle büyülüyor

Konya’da Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan Sırçalı Medrese tüm ihtişamıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Meram ilçesinde bulunan Sırçalı Medrese, sadece Konya’nın değil Anadolu’nun önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1242-43 yılları arasında inşa edilen medresenin taç kapısındaki kitabede Selçuklu Emiri Bedreddin Muslih tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Kitabede Medresenin mimarının ise Muhammed et Tusi olduğu ifade ediliyor.

Adını eşsiz çini süslemelerinde alan Konya Sırçalı Medrese; planı, taş işçiliği ve teyzinat özellikleri ile Anadolu Selçuklu döneminin en görkemli yapılarında biri. Kurucusu Bedreddin Muslih olmasından dolayı adının Muslihiyye Medresesi olarak da anıldığı tarihi kaynaklar arasında yer alıyor.

Asırlara meydan okuyan medrese günümüzde bazı restorasyon çalışmalarından geçirildi. Medresenin Öğrenci derslikleri 19. yüzyılda tamamen yıktırıldığı, yerine kerpiç odalar inşa edilerek 1924 yılında tekrar kullanıma açıldığı biliniyor.

Sırçalı Medresenin en dikkat çeken özelliği ise duvarlarında kullanılan çiniler. Yapımında kullanılan çinilerin tamamı günümüze ulaşmasa da bazı duvarlarında bulunan çiniler hala eski görkemini hala muhafaza ediyor. Çinilerde tercih edilen firuze, patlıcan moru ve kobalt mavisi renkler görenleri büyülüyor. Her yıl binlerce turistin uğrak mekanlarından olmaya devam eden Sırçalı Medrese Konya’da Selçukluların ihtişamının bir simgesi olarak hala misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.