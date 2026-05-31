1922 Konyaspor'da genel kurul zamanı

Konyaspor’un pilot takımı olarak yıllarca profesyonel liglerde mücadele eden ve son olarak yer aldığı 3. Lig’e 2024-2025 sezonunda veda ederek faaliyetlerini durduran Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul yapılacak. Genel Kurul, 31 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oturum 17 Haziran Çarşamba aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle, “Yönetim Kurulumuz, Muhammet Mustafa Kariman başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1922 Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 16.05.2026 tarih ve 042 sayılı kararı Kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre, 31 Mayıs 2026 Pazar günü saat 15.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17 Haziran 2026 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1. Yoklama ve toplantının açılışı,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu,(1 Divan Başkanı, 2 Katip Üye Seçimi)

3. İstiklal Marşı’nın okunuşu,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

5. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,

6. Kulübümüzün fesih edilmesi ve fesih işlemlerinin yapılması için mevcut Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,

7. Dilek, Temenni ve Kapanış

Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur”.