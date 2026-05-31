Konya’da Beyşehir’in saklı cenneti

Mağara, Çamlık Mahallesinin 500 metre Güneybatısında bulunuyor.

Mağaraya stabilize yolla ulaşılmak mümkün. Toplam uzunluğu 1250 metre olan Körükini Mağarasının içinden Uzunsu Deresi geçiyor.

Mağaradan çıkan su değirmen vadisine daha sonra da Değirmenini Mağarasına giriyor.

Tamamıyla aktif olan mağaradan botla kullanımı hatta büyük kaya blokları arasından şelale yapan suyu geçmek ayrıca bir deneyim sunuyor.

Mağaraya giriş için yaz ve sonbahar ayları en uygun zamanlar olarak biliniyor. Bahar ayları aşırı su, şifonlar, şelale nedeniyle tehlikeli olabiliyor.