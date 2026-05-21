Konya dahil 7 ilde milyarlık vurgun iddiası
Haberin Özeti
- • Şanlıurfa merkezli İstanbul, Konya dahil 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.
- • Operasyon, MASAK raporları ışığında 3 milyar 600 milyon liralık işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağını hedef aldı.
- • Gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından yasa dışı bahis suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporları doğrultusunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahiplerine yönelik operasyon düzenledi. Yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık etme suçu işleyen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Konya illerinde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.