  • Konya'da yetim çocuklara bayram sürprizi! Asırlık gelenek yaşatılıyor

Konya'da yetim çocuklara bayram sürprizi! Asırlık gelenek yaşatılıyor

Konya'da, Kurban Bayramı öncesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1.086 öksüz ve yetim çocuğun yüzü güldürüldü.

Anadolu Ajansı
  • Konya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi 1.086 öksüz ve yetim çocuğa bayram sevinci yaşattı.
  • Gelenekselleşen bu yardım kapsamında çocuklar, mağazalardan kendi istedikleri kıyafetleri seçerek bayramlıklarına kavuştu.
  • Uygulama, asırlık vakıf geleneğinin önemli bir parçası olup her iki bayramda da kesintisiz sürdürülmeye devam edecek.

Konya'da geleneksel olarak yılın her iki bayramında da sürdürülen yardım kapsamında, mağazalardan istedikleri kıyafetleri beğenerek alan çocuklar bayram öncesi mutluluğu yaşadı.

Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü, yardım çalışmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın her bayram uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Asırlar öncesinden bugüne taşınan vakıf geleneğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım anlayışının en köklü kurumsal ifadesi olmayı sürdürmekteyiz. Bayram sevincinin tüm çocuklara eşit biçimde ulaşması vakıf ruhunun temel ilkeleri arasında yer almakta olup her iki bayramda da kesintisiz sürdürülen bu uygulama, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, köklü vakıf geleneğini bugün de yaşattığının en anlamlı göstergelerinden biridir."

