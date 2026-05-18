Konya'da yeni bir iş ve yaşam merkezi yükseliyor

Projenin temel yaklaşımında, klasik ofis anlayışının dışına çıkılarak, işlevlerin birbirinden kopuk değil, aksine birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alınması yer alıyor. Bu doğrultuda tasarımın merkezine, yapı kütleleri arasında konumlanan ve kullanıcıyı içine çeken davetkar bir meydan yerleştirildi. Söz konusu meydan, gün içerisinde ofis temposuna ev sahipliği yaparken, akşam saatlerinde sosyal hayatın canlılığına sahne olacak şekilde kurgulandı.

CANLI CEPHELER, AKICI YAYA DOLAŞIMI, AÇIK MEKAN…

Kapalı ve izole yapı anlayışından uzak durulan projede, zemin kat kurgusu özellikle dikkat çekiyor. İnsan ölçeğini önceleyen geçirgen mimari yaklaşım sayesinde, zemin kat yalnızca bir geçiş alanı değil, yaşayan, nefes alan bir kentsel sahne olarak tasarlandı. Canlı cepheler, akıcı yaya dolaşımı ve açık-yarı açık mekan ilişkileri ile kullanıcı deneyimi ön plana çıkarıldı. Bu hareketli zemin üzerinde yükselen ofis blokları ise daha sade, dengeli ve rafine bir mimari dil ile şekillendirildi. Akışkan ve yumuşak hatların tercih edildiği üst kütlelerde, geri çekilen cepheler, kat bahçeleri ve geniş açıklıklar sayesinde hem doğal ışık maksimum düzeyde iç mekanlara taşınıyor hem de yapının kütlesel etkisi hafifletilerek zamansız bir mimari karakter oluşturuluyor.

GÜNLÜK İHTİYAÇLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Toplamda 2 bodrum kat, zemin ve 9 kat olarak planlanan ofis bloğunda 162 adet ofis yer alıyor. Ortalama 95 metrekare brüt kullanım alanına sahip ofisler, farklı ölçeklerdeki işletmeler için esnek çözümler sunuyor. Zemin katta 28 mağaza, bodrum katlarda ise toplam 5 dükkan bulunurken, projede ayrıca bağımsız bir market bloğu ve iki adet kiosk da yer alıyor. Sosyal donatı alanları açısından da zengin bir içeriğe sahip olan projede, bodrum katta 5 toplantı salonu ve 3 sessiz çalışma alanı bulunuyor. Kullanıcı konforu düşünülerek bay-bayan mescitler, lavabolar ve bebek bakım odaları da projeye dahil edildi. Bunun yanı sıra -1 ve -2. katlarda kafeterya, oto yıkama ve spor salonu gibi günlük ihtiyaçlara yönelik alanlar da planlandı.

YAPIMI BİTTİKTEN SONRA 24 AYDA TESLİM EDİLECEK

Otopark çözümleriyle de dikkat çeken Meridian Office & Shop’ta hem açık hem kapalı otopark alanlarında elektrikli araçlar için şarj üniteleri yer alıyor. Çatı bölümünde konumlandırılan güneş enerji panelleri ise projeyi enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir bir yapı haline getiriyor. S.S. Oluşum İş Yeri Kooperatifi tarafından hayata geçirilen proje, kooperatif modeliyle yatırımcılara sunuluyor. Yaklaşık bir ay önce hafriyat çalışmalarına başlanan projede şu anda kazı süreci devam ediyor. İki bodrum kat için zeminin yaklaşık 10 metre altına kadar inilecek proje yapımına Kurban Bayramı’ndan sonra başlanacak. Bitiminin ardından 24 ayda teslim edilecek.

İŞ VE YAŞAM MERKEZİ NOKTASINDA YENİ ADIM

Konya’nın hızla gelişen iş akslarından biri haline gelen bölgede yükselen Meridian Office & Shop, artan ofis ve ticari alan ihtiyacına modern çözümler sunarken, yatırımcılar için de dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bölgedeki değer artışı ve talep yoğunluğu, projenin hem kira getirisi hem de uzun vadeli kazanç açısından güçlü bir potansiyel taşıdığını ortaya koyuyor. İşlevsellik, estetik ve yatırım değerini aynı potada buluşturan Meridian Office & Shop, Selçuklu’nun yeni iş ve yaşam merkezi olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

