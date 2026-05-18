Konya'da kalp ve damar sağlığı konuşuldu

Konya Şehir Hastanesinde 15-16 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen "Vasküler Cerrahide Hibrid Konsept: Aortik ve Periferik Girişimlerde Güncel Paradigmalar" konulu sempozyum, alanında uzman birçok değerli hekimin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Kalp ve damar cerrahisinde en güncel tedavi yöntemlerinin ve gerçek vakalar üzerinden hibrit stratejilerin ele alındığı sempozyumun açılış konuşmaları; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi KVC ABD Başkanı Prof. Dr. Murat Bülent Rabuş, Başhekimi ve SUAM Başkanı Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Kadir Durgut tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Aort ve Periferik oturumlarına geçildi.

İki gün süren sempozyum kapsamında hekimlerimiz, teorik panellerin yanı sıra Hastanenin Eğitim Simülasyon Salonu'nda düzenlenen uygulamalı kurslar ile "Vasküler Anastomozda Ustalık" ve "Endoskopik Safen Ven Grefti Hazırlığı" gibi konularda pratik yapma imkânı buldu. Bilimsel sunumların ve vaka tartışmalarının ardından katılımcılara belgelerinin takdim edilmesiyle program sona erdi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, “Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin paylaşıldığı bu verimli sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.”denildi.

