Kavuş: 19 Mayıs sarsılmaz bir zafere dönüştü

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Kavuş, 19 Mayıs 1919’un aziz milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Milli Mücadele’yi zafere taşıyan inanç, azim ve kararlılığın bugün de gençlerimizin yüreğinde aynı heyecanla yaşadığına inancımız tamdır.

Mayıs 1919, milletimizin istiklal ve istikbali uğruna yeniden ayağa kalktığı, esareti reddederek bağımsızlık meşalesini yaktığı kutlu bir başlangıçtır.

Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla başlayan bu büyük yürüyüş; Amasya’dan Erzurum’a, Sivas’tan Anadolu’nun dört bir yanına yayılarak aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle büyük bir zafere dönüşmüştür.”şeklinde konuştu.

Tarihe Altın Harflerle Yazılan Mücadele

Başkan Kavuş mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; “Ecdadımız, birlik ve beraberlik içerisinde, imanla ve büyük fedakârlıklarla vatanına sahip çıkmış; bayrağını, ezanını ve bağımsızlığını canı pahasına muhafaza etmiştir.

Tarihe altın harflerle yazılan bu mücadele, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

Bizlere düşen görev bu kutlu emaneti daha güçlü yarınlara taşımak, ülkemizi her alanda daha ileriye götürmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.

Bu noktada en büyük güvencemiz ve umudumuz ise gençlerimizdir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, donanımlı ve özgüven sahibi gençlerimizin; ecdadından aldığı ilhamla ülkemizi geleceğe çok daha güçlü taşıyacağına yürekten inanıyoruz. 19 Mayıs ruhunu anlayan ve yaşatan gençliğimiz, Türkiye’nin yarınlarının en büyük teminatıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum.”