Kupa finalinin ortak basın toplantısının saati açıklandı

Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde düzenlenecek ortak basın toplantısının saati açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre iki takımın teknik patronunun ortak düzenleyeceği basın toplantısı 21 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’00’da başlayacak. TFF’den yapılan açıklamada, “Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecektir. Karşılaşmanın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, 21 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan ortak basın toplantısı, saat 19.00'da başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.