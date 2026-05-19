  • Konya'da uzmanı kronik hastalıkların ilacını açıkladı!

Konya'da uzmanı kronik hastalıkların hem önlenmesinde hem de mevcut hastalıkların yönetiminde en güçlü ilaçsız müdahale yöntemlni açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
  • Medicana Uzmanı Dr. Hacı Ali Tekkurt, fiziksel aktivitenin kronik hastalıkları önleme ve yönetmede en etkili ilaçsız yöntem olduğunu vurguladı.
  • Hareketsiz yaşam, dünya genelinde dördüncü ölüm risk faktörüdür; Türkiye'de kadınların %87'si, erkeklerin %77'si yeterli aktivite yapmıyor.
  • Düzenli aktivite; kalp, damar, kan şekeri ve kemik sağlığını korurken, en az sekiz kanser türü ile depresyon riskini azaltıyor.

Fiziksel aktivitenin, iskelet kaslarının kasılması sonucu enerji harcanmasına neden olan her türlü vücut hareketi olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt, düzenli fiziksel aktivitenin kronik hastalıkların hem önlenmesinde hem de mevcut hastalıkların yönetiminde en güçlü ilaçsız müdahale yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.

Medicana Konya Hastanesi uzmanı kronik rahatsızlıklara karşı hareketin önemini vurgularken; Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt düzenli fiziksel aktivitenin en güçlü ilaçsız müdahale olduğunu belirtti.
MEDİCANA SAĞLIK GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. HACI ALİ TEKKURT

Modern yaşamın ve teknolojik gelişmelerin getirdiği hareketsizlik (sedanter yaşam), dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörlerinin sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.

Modern yaşamın getirdiği hareketsizliğin (sedanter yaşam) kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi kronik rahatsızlıkları doğrudan tetiklediği ifade edildi.

“Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu”

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde kadınların yüzde 87'si, erkeklerin yüzde 77'sinin yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmadığının belirlendi.

Hareketsiz yaşamın ve fiziksel aktivite yetersizliğinin ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt, kalp damar sağlığı için önemine şu sözlerle değindi:

"Kalp ve damar sağlığı için düzenli fiziksel aktivite, kalp hastalığı, inme ve yüksek tansiyon riskini önemli ölçüde düşürür. Bazı çalışmalar kardiyovasküler hastalık riskinde yüzde 49'a varan bir azalma olduğunu göstermektedir. Kolesterol kontrolü yapmak, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken, iyi kolesterolü (HDL) arttırarak damar sertliğini önler. Orta şiddette fiziksel aktiviteler, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hipertansiyona karşı koruyucudur. Kan şekeri kontrolü, egzersiz, hücrelerin insülin duyarlılığını artırarak kan şekerini düzenler ve Tip 2 diyabet riskini azaltabilir" 

Düzenli yapılan tempolu yürüyüş ve orta şiddetteki egzersizlerin hücrelerin insülin duyarlılığını artırdığı, kan şekerini düzenlediği ve kalp krizi riskini yüzde 49 azalttığı vurgulandı.

Dünya üzerindeki kanser olgularının yüzde 25'inin sedanter yaşam tarzı ve aşırı kilodan kaynaklandığı belirten Tekkurt, Düzenli fiziksel aktivitenin, başta meme, kolon, mesane ve akciğer olmak üzere en az sekiz farklı kanser türünün görülme sıklığını azalttığı da vurguladı.

Fiziksel aktivitenin, kronik hastalıkların yönetiminde yalnızca destekleyici bir unsur değil, tedavi protokollerinin vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu ifade eden Tekkurt, kronik hastalıklarla mücadele bireye özgü, sürdürülebilir ve multidisipliner bir yaklaşımla planlanan fiziksel aktivite programlarının yaygınlaştırılması hem toplum sağlığının iyileştirilmesi hem de sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

