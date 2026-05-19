Kayserispor o istatistikte son sırada!

Kayserispor, 2025-2026 futbol sezonunun en düşük gol ortalamasına sahip takımı oldu
Haberin Özeti
- • Kayserispor, 2025-2026 Süper Lig sezonunda en düşük gol ortalamasına sahip takım olarak kümede kalmayı başaramadı.
- • Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 34 müsabakada sadece 30 puan toplayarak ligin son sıralarında yer aldı.
- • Galatasaray 2,3 puan ortalamasıyla lider olurken, Kayserispor ve Karagümrük 0,9 puan ortalamasıyla ligin en düşüğü oldu.
Kayserispor, 2025-2026 futbol sezonunun en düşük gol ortalamasına sahip takımı oldu. Süper Lig’de oynanan 612 maçta en çok puanı toplayan takım Galatasaray olurken en az puan toplayan takımlar da Karagümrük ile Kayserispor oldu. Bu sezon 34 müsabakaya çıkan ve 30 puan toplayan Kayserispor, kümede kalmayı başaramazken en düşük gol ortalamasına sahip takım oldu. Galatasaray 2,3 puan ortalaması ile en yüksek rakama ulaşırken Fenerbahçe 2,2 puan ortalaması ile 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise Karagümrük ile 0,9 puan ortalaması ile ligin en düşük puan ortalamasına sahip takımları oldu.