Fenerbahçe'nin hasreti 12 yıla çıktı!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 74 puanla tamamlayan Fenerbahçe, üst üste 5. kez sezonu 2. sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile de ligde şampiyonluk özlemini dindiremezken, Süper Kupa zaferi yaşadı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı. Fenerbahçe, 34 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamladı. Rakip ağları 77 kez sarsan sarı-lacivertli ekip, filelerinde ise 37 gole engel olamadı.

Jose Mourinho, sezon başında ayrıldı

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertliler ile ikinci sezonu kısa sürdü. Kanarya, 2025-2026 sezonunda Mourinho ile ligde 2 maça çıktı. Portekizli teknik adam bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı kaybedilmesinin ardından da kendisiyle yollar ayrıldı.

Tedesco, sonradan devraldığı takıma sistemini işledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 9 Eylül tarihinde İstanbul'a gelirken, ilk maçına da Trabzonspor karşısında çıktı. İtalyan teknik adam, seçim sürecinde görevi devraldığı takımın fiziksel, mental sorununu kısa sürede çözdü ve kendi sistemini işledi. Sonrasında başarılı sonuçlara imza atan Tedesco, şampiyonluk yarışına dahil oldu. Ligin 31. haftasında Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası Tedesco ile yollar ayrıldı. Tedeco yönetiminde 28 maça çıkan Kanarya, 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.14 puan ortalaması yakaladı.

Büyük maçlarda 13 puan topladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon büyük maçlarda başarılı performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı oynadığı 6 lig maçında 13 puan topladı. Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ve Trabzonspor'u (1-0) mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Beşiktaş ve Trabzonspor'u yine aynı skorlarla (3-2) saf dışı bıraktı. Galatasaray karşı ise mağlubiyet (0-3) yaşadı.

4. kez Süper Kupa'yı kazandı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda ilk kez dört takımla oynanan Süper Kupa'da sarı-lacivertliler, yarı finalde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. 10 Ocak tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı ve iki ezeli rakibin karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle kupaya uzandı. Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 11 yılı aşkın sürenin ardından müzesine götürmeyi başardı.

Avrupa Ligi'nde play-off'larda elendi

Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda başlayan Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u (1-2 ve 5-2) eleyerek tur atladı. Bir sonraki turda Portekiz takımı Benfica ile evinde golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler rövanşta 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi lig aşamasında devam eden Fenerbahçe, bu organizasyonda Nice, Stuttgart ve Brann'ı mağlup etti. Viktoria Plzen, Ferencvaros ve FCSB ile berabere kalan Kanarya, Dinamo Zagreb ve Aston Villa'ya ise kaybetti. Fenerbahçe, topladığı 12 puanla play-off turuna kalırken, eleme turunda Nottingham Forest ile eşleşti. İlk maçta rakibine 3-0 yenilen Tedesco'nun öğrencileri ikinci maçta 2-1 galip gelmesine rağmen son 16 turu biletini alamadı. Bu organizasyonda Fenerbahçe adına en golcü isim 6 golle Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kadıköy'de namağlup

Fenerbahçe, ligde bu sezon iç sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde ederken, 6 mücadelede beraberlik yaşadı. Kanarya, bu süreçteki maçların 4'ünde son dakikalarda yediği gollerle puan kaybetmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, evinde 40 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

5 kez geriden gelerek kazandı

Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü maçlarda hanesine 20 puan yazdırdı. Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Trabzonspor ile sahasında oynadığı Samsunspor maçında geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı. Kanarya, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti. Kadıköy'deki Alanyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor karşısında geriden gelerek puan aldı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde veda

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesine yeni formatta grup aşamasından başladı. C Grubu'nda Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile oynayan Fenerbahçe, 9 puanla grubu 2. bitirdi. Çeyrek finalde Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler 1-0'lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.