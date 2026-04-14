Konya'da üreticileri sevindirecek haber

Konya'nın Akşehir ilçesinde üreticileri sevindirecek haber.

Anadolu Ajansı
Konya'nın Akşehir ilçesinde üreticilere yem makinesi dağıtıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında Reis Mahallesi'nde makine teslim töreni düzenlendi.
Reis Mahallesi'nde 1200 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan bulunuyor. Hayvancılık açısından Akşehir'in önemli merkezlerinden biri haline gelen Reis Mahallesi,  tarımsal üretimde verimliliği artıracak.

Konya'da bisküvi kutusundan çıkanlar ekipleri harekete geçirdi
Bu Habere de Bak
Konya'da bisküvi kutusundan çıkanlar ekipleri harekete geçirdi

Konya'nın Akşehir ilçesi Reis Mahallesi'nde, KOP desteğiyle yürütülen 'Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi' kapsamında üreticilere %70 hibe destekli yem makineleri teslim edildi.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, devlet destekli projelerin üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu, tarımdan vazgeçmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 1200 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu Reis Mahallesi'nde, yeni makinelerle üretimde iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanacak.

Proje kapsamında Reis Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne toplam değeri 1 milyon 50 bin lira olan ve yüzde 70 hibeyle temin edilen üç makinenin teslim edildiğini aktaran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, bu yatırımla iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanacağını, yem maliyetlerinin düşeceğini ve üretimde mekanizasyon seviyesinin yükseleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında temin edilen makineler üreticilere teslim edildi.

Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya semalarında görsel şölen: SOLOTÜRK nefes kesti
Konya'da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya’da deprem sonrası çatlak paniği: 2 bina tahliye!
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya Büyükşehir, bölgeye kazandırılacak olan binaların temelini attı
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konya'da 21 yılın sonunda kamburluğundan kurtuldu
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!
Konyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri el yakıyor!