Konya'da üreticileri sevindirecek haber

Konya'nın Akşehir ilçesinde üreticilere yem makinesi dağıtıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında Reis Mahallesi'nde makine teslim töreni düzenlendi.

Reis Mahallesi'nde 1200 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan bulunuyor. Hayvancılık açısından Akşehir'in önemli merkezlerinden biri haline gelen Reis Mahallesi, tarımsal üretimde verimliliği artıracak.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, devlet destekli projelerin üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu, tarımdan vazgeçmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Proje kapsamında Reis Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne toplam değeri 1 milyon 50 bin lira olan ve yüzde 70 hibeyle temin edilen üç makinenin teslim edildiğini aktaran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, bu yatırımla iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanacağını, yem maliyetlerinin düşeceğini ve üretimde mekanizasyon seviyesinin yükseleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında temin edilen makineler üreticilere teslim edildi.