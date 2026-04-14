AK Parti Konya'da yeni yol haritası oluşturuluyor
AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda merakla beklenen yeni yürütme kurulu oluşturuldu. Birimlerde yapılan değişiklikler teşkilatın Konya'daki yol haritasını yeniden şekillendirecek.
Haberin Özeti
- • AK Parti Konya İl Başkanlığı, teşkilatın Konya'daki yol haritasını yeniden şekillendirecek yeni yürütme kurulunu oluşturdu.
- • Yeni kurulda Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Nazım İreş, Teşkilat Başkanlığına Samed Safa Kaya atandı.
- • Seçim İşleri Başkanı Abdurrahman Utanç olurken, Tanıtım Medya Başkanlığı görevine Hüseyin Karaca getirildi.
AK Parti Konya İl Teşkilatı’nın yeni kadrosunu bu isimler oluşturdu:
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Nazım İreş
Teşkilat Başkanı: Samed Safa Kaya
Seçim İşleri Başkanı: Abdurrahman Utanç
Tanıtım Medya Başkanı: Hüseyin Karaca
Dış İlişkiler Başkanı: İzzet Çelik
Sosyal Politikalar Başkanı: Hasan Dülgeroğlu
Yerel Yönetimler Başkanı: Kazım Küçükçöğen
Ekonomi İşleri Başkanı: Emin Gül
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Kadir Renklibay
İnsan Hakları Başkanı: İsmail Küçüktoka
Mali ve İdari İşler Başkanı: Veli Vural
Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Yasin Emre Harman
Ar-Ge ve Eğitim Başkanı: Rıza Yıldız
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer Özeskici
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Müjdat Çetin
Sağlık Politikaları Başkanı: Ali Gürbilek
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Şerife Didem Yurdal
İl Sekreteri: Hasan Burak Kaleli