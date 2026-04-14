  • AK Parti Konya'da yeni yol haritası oluşturuluyor

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda merakla beklenen yeni yürütme kurulu oluşturuldu. Birimlerde yapılan değişiklikler teşkilatın Konya'daki yol haritasını yeniden şekillendirecek.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haberin Özeti

  • AK Parti Konya İl Başkanlığı, teşkilatın Konya'daki yol haritasını yeniden şekillendirecek yeni yürütme kurulunu oluşturdu.
  • Yeni kurulda Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Nazım İreş, Teşkilat Başkanlığına Samed Safa Kaya atandı.
  • Seçim İşleri Başkanı Abdurrahman Utanç olurken, Tanıtım Medya Başkanlığı görevine Hüseyin Karaca getirildi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı’nın yeni kadrosunu bu isimler oluşturdu:

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Nazım İreş

Teşkilat Başkanı: Samed Safa Kaya

Seçim İşleri Başkanı: Abdurrahman Utanç

Tanıtım Medya Başkanı: Hüseyin Karaca

Dış İlişkiler Başkanı: İzzet Çelik

Sosyal Politikalar Başkanı: Hasan Dülgeroğlu

Yerel Yönetimler Başkanı: Kazım Küçükçöğen

Ekonomi İşleri Başkanı: Emin Gül

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Kadir Renklibay

İnsan Hakları Başkanı: İsmail Küçüktoka

Mali ve İdari İşler Başkanı: Veli Vural

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Yasin Emre Harman

Ar-Ge ve Eğitim Başkanı: Rıza Yıldız

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer Özeskici

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Müjdat Çetin

Sağlık Politikaları Başkanı: Ali Gürbilek

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Şerife Didem Yurdal

İl Sekreteri: Hasan Burak Kaleli 

