Konya'da üniversiteli öğrencilerden çevre temizliği ve doğa etkinliği
Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören farklı fakülte ve yüksekokullardan öğrenciler katıldı.
Program kapsamında doğa yürüyüşü, leylek gözlemi ve çevre temizliği bir arada gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrenciler, açtıkları pankartla Polis Haftası'nı da kutladı.
Öğrenciler, Yeşildağ Leylekler Vadisi'nde bulunan gözlem platformundan leyleklerin yuva yapma süreçlerini ve uçuşlarını izledi. Ardından İslibucak Ormanı’nda yaklaşık 6 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaparak günün keyfini çıkardı.
Etkinlik, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Buse Çakmak, Melike Saroğlu ve İlayda Gökpınar’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirildi.