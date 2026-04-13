Beyşehir'de çiftçilere eğitim semineri verildi
Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere modern tarımda başarıya ulaşmanın yolları aktarıldı.
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Uyanık tarafından yürütülen "Taştan Kalelerden Yaşayan Hanelere" projesi kapsamında Sadıkhacı Mahallesi’nde gerçekleştirilen program, üreticilerden yoğun ilgi gördü.
Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Zengin, "Modern Tarımda Başarı: Toprak İşlemeden Hasada" başlıklı sunumunda, üreticilere verimliliği artıracak yöntemler ve güncel tarım teknikleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Programda ayrıca çiftçilerin soruları yanıtlanarak geleceğin tarımına yönelik değerlendirmeler yapıldı.